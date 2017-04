T. Misiuk: Mamy prawo do prawdy o katastrofie smoleńskiej

Podczas uroczystości upamiętniającej 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej podkreślano, że cała ojczyzna, poniosła dotkliwe straty w wyniku wypadku prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Uroczystości na Placu teatralnym w Lublinie odbyły się przy udziale mieszkańców, harcerzy, uczniów, pocztów sztandarowych, wojska oraz Przemysława Czarnka, wojewody lubelskiego i Krzysztofa Żuka, prezydenta Lublina. W uroczystościach uczestniczyła również rodzina śp. Edwarda Wojtasa i przedstawiciele rodziny śp. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

- Wspominamy dzisiaj wszystkich 96 znakomitych obywateli naszej ojczyzny, którzy stracili życie w służbie Rzeczypospolitej - mówił prowadzący.

W imieniu Lubelskiego Społecznego Komitetu Obchodów 7. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej - głos zabrała Teresa Misiuk, jednocześnie lubelska kurator oświaty. W przemówieniu zaznaczyła, że „z niewyjaśnionych do dziś przyczyn oddali swe życie”. - Oddali je [życie red.] wypełniając, jak się okazało, swą ostatnią misję. Misją tą było oddanie hołdu tym, którzy mieli być zapomniani - mówiła.

Teresa Misiuk nawiązała również do fragmentów przemówienia śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które miał wygłosić 10 kwietnia 2010 r.: „Ukrywanie prawdy o Katyniu, efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili, stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce, założycielskim kłamstwem PRL”.

- Nasza obecność, niech stanie się manifestacją naszej czci, wobec tych, których nie zawsze potrafiliśmy docenić - dodała Misiuk. - Mamy prawo do prawdy o Katyniu i okolicznościach w jakich doszło do tamtej zbrodni. Będziemy trwale o tę prawdę walczyć. Mamy także prawo do prawdy o katastrofie smoleńskiej. Nasze serca i umysły nie zaznają spokoju bez wyjaśnienia do końca okoliczności jakie doprowadziły do największej narodowej tragedii kilkudziesięciu ostatnich lat. „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie!” - zakończyła swe wystąpienie.

Lubelskie obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej to również symboliczne zapalenie 96 zniczy, które harcerze ustawili przy ogromnej tablicy z nazwiskami ofiar katastrofy smoleńskiej podczas wyczytywania nazwisk. Znicze płoną przy budynku Centrum Spotkania Kultur. Sam budynek został podświetlony na biało-czerwono. Podczas uroczystości odbył się również apel poległych.

Podczas uroczystości chór „Tibi Papa” z Gimnazjum nr 15 w Lublinie wykonał utwór „Quo vadis Domine”. Kolejnym punktem uroczystości była Msza św. pod przewodnictwem abp. Budzika w kościele MB Królowej Polski w Lublinie.

Natomiast wcześniej, o godz. 16.00 miało miejsce złożenie kwiatów przez przedstawicieli Lubelskiego Społecznego Komitetu Obchodów 7. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej: wojewodę lubelskiego, marszałka województwa lubelskiego, prezydenta Lublina, lubelskiego kuratora oświaty, dowódcę Garnizonu Lublin, przewodniczącego regionu środkowo - wschodniego NSZZ „Solidarność” pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy na budynku klasztoru ojców kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu.

