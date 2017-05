Abp Budzik: Miłość do ojczyzny nie może być usprawiedliwieniem pogardy i przemocy wobec innych

Zwracając się do zebranych, metropolita powiedział, że uroczystości 3-majowe przenoszą Polaków na Jasną Górę, gdzie obchodzony jest jubileusz 300. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. W tym niezwykłym wydarzeniu miała swój udział nasza archidiecezja. Koronacji miał dokonać nuncjusz apostolski w Polsce Girolamo Grimaldi, nie mógł jednak być osobiście, poprosił więc biskupa chełmskiego Krzysztofa Szembeka, by tego konał. Nie był to wybór przypadkowy, gdyż przed laty w miejscowości Bełz, należącej niegdyś do naszej archidiecezji, przechowywany był cudowny obraz, który został przekazany na Jasną Górę.

Biskup Szembek dobrze się do uroczystości przygotował, wydobywając ze skarbca cenny materiał, z którego została przygotowana mitra koronacyjna. Dziś ta mitra, przechowywana w muzeum naszej archidiecezji, została przekazana na Jasną Górę, do muzeum 300. rocznicy koronacji.

Sama koronacja zgromadziła tysiące ludzi, którzy chcieli być obecni na uroczystości przyjęcia Matki Bożej za Królową Polski. Pielgrzymki, które od wieków zmierzają na Jasną Górę, są świadectwem przywiązania Polaków do Maryi. Do niej się uciekamy nie tylko w naszym prywatnych sprawach, ale i w sprawach ojczyzny.

- 3 maja łączy święto narodowe z uczczeniem Maryi. Konstytucja była wyrazem troski Polaków o ojczyznę i próbą jej ratowania. Choć nie udało się zachować niepodległości, była wyjątkowym aktem, drugim takim na świecie i przykładem mądrości Polaków - mówił abp Budzik.

Zaznaczył też, że patriotyzm jest obowiązkiem moralnym. - Miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być jednak usprawiedliwieniem pogardy i przemocy wobec innych. Prawdziwy patriota nie zabiega o dobro własnego narodu kosztem drugiego, bo to przyniosłoby także szkody dla własnej ojczyzny. Patriotycznym obowiązkiem jest także zaangażowanie się w dzieło społecznego pojednania i łagodzenie politycznych emocji - podkreślał arcybiskup.

Zachęcał też, by do Maryi zwracać się z prośbą o wstawiennictwo we wszystkich sprawach naszej ojczyzny za przykładem słów znanej pieśni, której słowa mówią: "Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały".