Powstaje klasa dla stewardess i stewardów

- Jestem stary, ale mam dobry kontakt z młodzieżą. Pewnie to zasługa moich predyspozycji do wykonywania tego zawodu, ale też konkretny wysiłek. Ja ich słucham. Pewne wartości nie ulegają zmianom. Trzeba szanować drugiego człowieka - mówi Stanisław Stefańczyk, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku.

Stanisław Stefańczyk jest nauczycielem w I LO w Świdniku od 1972 r., doświadczenie łączy z ciekawością świata i otwartością na nowoczesność. Jego pasją są komputery ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Podkreśla, że stawia na wymagania wobec uczniów i nauczycieli, a to procentuje wynikami i atmosferą w szkole. - Nauczyciel powinien pamiętać, że ocenia również uczeń. I tego się trzymamy w naszym liceum. Dlatego nauczyciel jest do dyspozycji ucznia, także poprzez liczne zajęcia pozalekcyjne, które nie są prowadzone tylko po to, aby to ładnie wyglądało na papierze. Te spotkania przynoszą konkretny dydaktyczny i wychowawczy rezultat. Pokazują to wyniki matur oraz przyszłe losy naszych absolwentów - podkreśla dyrektor.

Niektórzy z pracowników I LO w Świdniku są nawet autorami podręczników do nauki w szkołach średnich. Tak jest w przypadku Jolanty Siembidy, nauczycielki geografii. Jest to o tyle istotne, że właśnie geografia i języki obce będą stanowiły podstawę nauczania w klasie stewardes i stewardów, która rusza już od września tego roku. Warto podkreślić, że język angielski na egzaminie maturalnym w tym roku również zdawano w „Bronku” na poziomie wyższym niż średnia krajowa.

Krzysztof Wojtowicz, prezes Zarządu Portu Lotniczego w Świdniku, podpisał już list intencyjny z władzami szkoły, na mocy którego powstanie klasa stewardess i stewardów. Absolwenci tej klasy będą przygotowani pod kątem egzaminów, które są wymagane, aby rozpocząć pracę w tym zawodzie. Zbadano zakres wymagań, jakie stawiają nowym pracownikom poszczególni przewoźnicy i zabezpieczono kadrę w tym zakresie. Uczniowie, którzy zapiszą się do nowo powstającej klasy w liceum przy ul. Okulickiego 13 w Świdniku, będą mieć rozszerzone lekcje językowe oraz zajęcia z psychologiem.

Oczywiście, nie zabraknie w I LO im. Broniewskiego zajęć, które wymagają określonej sprawności fizycznej. W ciągu najbliższych miesięcy ma być ukończona pełnowymiarowa hala sportowa przy liceum. Wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs potwierdza oddanie obiektu do użyteczności publicznej na styczeń 2018 r. Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki, podkreśla dobrą współpracę z dyrekcją szkoły oraz potrzebę ciągłego rozwoju, tak aby młodzi ludzie mogli zdobyć wiedzę i umiejętności, które potem wykorzystają dla budowania lepszej przyszłości ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

Szkoła, ze względu na swój charakter, od lat współpracuje z Politechniką Lubelską. Dyrektor zdaje sobie sprawę, że tradycyjne kształcenie musi być poparte wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami nauczycieli oraz dostosowaniem oferty do wymagań współczesności. Dlatego z powodzeniem funkcjonują tu klasa matematyczno-politechniczna czy humanistyczna połączona z edukacją cyfrową. Szkoła nie rezygnuje również z nauczania filozofii, wiedząc o jej zaletach w kształtowaniu kreatywnych umysłów.