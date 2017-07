Nie żyje Julia Hartwig. Wybitna poetka i eseistka zmarła w Pensylwanii w USA w wieku 96 lat

Urodziła się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie. Była poetką, eseistką, tłumaczką literatury pięknej i autorką literatury dziecięcej. Jej ojciec Ludwik Hartwig był znanym fotografem. Była absolwentką Gimnazjum im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Zadebiutowała w 1936 roku w lubelskim międzyszkolnym piśmie literackim „W słońce” wierszem bez tytułu. Maturę zdała w 1939 roku.

Była łączniczką AK podczas drugiej wojny światowej. Studiowała polonistykę na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach późniejszych była stypendystką rządu francuskiego. Wraz z mężem wyjechała na jakiś czas do USA, by znów wrócić do Warszawy. W okresie PRL była zaangażowana w popieranie opozycji demokratycznej. W 1989 r. była członkinią Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym „Solidarności” Lechu Wałęsie.

Julia Hartwig została wyróżniona m.in. Nagrodą Poetycką im. Wisławy Szymborskiej. Odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w 2011 r. Do najbardziej znanych tomów poetyckich należą: „Pożegnania”, „Czułość”, „Nie ma odpowiedzi”, „Bez pożegnania”, „To wróci”.

Od 1980 r. wydała w różnych wydawnictwach kilkadziesiąt książek, głównie tomików poezji, ale także dzienników, esejów, szkiców, felietonów. Była także cenioną tłumaczką z języków francuskiego i angielskiego. W 2009 r. rodzinne miasto nadało Julii Hartwig tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin.