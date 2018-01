Jak nie dać się oszukać - wyjaśni ksiądz

Do niektórych domów w naszej archidiecezji trafią ulotki z apelem o ostrożność i rozwagę na drodze oraz z radami, jak nie stać się ofiarą oszustów. Przyniosą je duszpasterze chodzący po kolędzie.

Akcja, która na terenie województwa lubelskiego ruszyła już po raz trzeci, jest wspólną inicjatywą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz księży z archidiecezji lubelskiej. - Ulotki wraz z zachętą do noszenia odblasków dotrą głównie do osób starszych oraz do mieszkańców okolic o największym natężeniu ruchu - wyjaśnia ks. Adam Jaszcz, rzecznik archidiecezji lubelskiej.

Ulotkę przygotowali policjanci z wydziałów prewencji oraz ruchu drogowego KWP w Lublinie. Jest ona zbiorem zasad, którymi powinniśmy się kierować w kontaktach z nieznajomymi, by nie stać się ofiarami przestępstwa.

Na kartce, którą księża wręczą mieszkańcom odwiedzanych domów, znajdują się takie m.in. ostrzeżenia: nie wpuszczajmy do domów nieznajomych osób - nie każdy jest tym, za kogo się podaje; nigdy nie przekazujmy pieniędzy nieznajomym osobom; sprawdzajmy tożsamość dzwoniącego, który podaje się za członka rodziny i chce od nas pożyczyć pieniądze.

Księża, jak informuje rzecznik archidiecezji, będą także zachęcać do noszenia odblasków. - Chodzi o poprawę naszego bezpieczeństwa - podkreśla ks. Adam Jaszcz. - W 2016 r. na drogach Lubelszczyzny zginęło 44 pieszych - dodaje.