Abp Stanisław Budzik wyróżniony Feniksem 2018!

Nagrodę Feniks 2018 w kategorii literackiej wydawnictwo otrzymało za publikację "Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia" w przekładzie ks. prof. Mirosława S. Wróbla, natomiast wyróżnienie w kategorii duchowość za publikację „Kocham dzieło Ducha Świętego. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego” autorstwa abp. Stanisława Budzika. Wręczenie nagród odbędzie się 14 kwietnia w Warszawie.

ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Przekład tekstów targumicznych Księgi Wyjścia na język polski pozwala odbiorcom na nowe i pogłębione odczytanie historii życia Mojżesza, objawienia imienia JHWH, wyjścia z Egiptu, nocy paschalnej i wędrówki przez pustynię, przymierza na Synaju oraz przekazania Dekalogu. Targumy aramejskie nie stanowią dosłownego tłumaczenia Biblii Hebrajskiej, ale są jej szerokim komentarzem i interpretacją.

Prof. James H. Charlesworth z Princeton Theological Seminary w słowie wstępnym do tej publikacji podkreśla doniosłe znaczenie tłumaczenia targumu na język polski.

Biblia powstała głównie w języku hebrajskim, ale częściowo także w aramejskim. Gdy aramejski stał się lingua franca, Żydzi nie potrafili czytać po hebrajsku, dlatego tekst trzeba było przetłumaczyć na język, w którym mówili - na aramejski. W tym procesie objaśniano trudne teksty i zawiłe myśli, stąd targumy są czymś więcej niż przekładami; są one liturgicznymi rozwinięciami Pisma. Manuskrypty targumów pochodzą z czasów przed Jezusem oraz z okresu po Nim. Jezus, podobnie jak autorzy targumów, był tłumaczem Pisma. Targumy pomagają nam zrozumieć, że nie był On przeciwny Torze ani Pismu, ale często był przeciwny ich interpretacji, która marginalizowała wiele osób i nie była zgodna z intencją Bożego słowa. Dlatego niektóre targumy pozwalają głębiej wniknąć w życie Jezusa oraz w życie i myśl tych, którzy stali u podstaw chrześcijaństwa, a mianowicie autorów Nowego Testamentu.

Ks. prof. Antoni Tronina zaznacza, że Targum do Księgi Wyjścia jest najważniejszy w Pięcioksięgu, a nawet w całej Biblii Aramejskiej.

Badania nad targumami mogły się rozwinąć dzięki odkryciu przez prof. Alejandra D. Macha w Bibliotece Watykańskiej kodeksu Neofiti 1. Polski przekład tego kodeksu, zapoczątkowany przez ks. prof. Mirosława S. Wróbla, wpisuje się na trwałe w rozwój badań targumicznych.

Natomiast publikacja "Kocham dzieło Ducha Świętego" autorstwa abp. Stanisława Budzika to trzeci tom cyklu "Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego". Poprzedziły go rozważania poświęcone Bogu Ojcu i Synowi Bożemu zebrane w tomach: "Ufam Synowi Bożemu" oraz "Wierzę w Boga Ojca".

U początku kształtowania się doktryny chrześcijańskiej przedmiotem ostrych i w pewnym sensie powszechnych polemik były niełatwe kwestie teologiczne. I tak na przykład przekupki na targach w Azji Mniejszej miały toczyć zażarte spory ogniskujące się wokół Osób Trójcy Świętej oraz boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. Od tamtej pory świat diametralnie się zmienił. Śledząc doniesienia dzisiejszych mediów, czytając wiele internetowych komentarzy czy słysząc opinie wyrażane na ulicach i placach targowych, możemy stwierdzić, że jeśli jest w nich obecny wątek teologiczny, to koncentruje się on przede wszystkim na Kościele. Przyznajmy też od razu, że Kościół nie ma raczej „dobrej prasy” w tego typu dyskusjach. Wsłuchując się w uliczno-elektroniczne głosy, można by wręcz odnieść wrażenie, że dla wielu świat byłby piękniejszy, a życie lepsze, gdyby nie Kościół” – czytamy na pierwszych stronach książki abp. Budzika.

Zarówno ta publikacja, jak i cały tryptyk autorstwa metropolity lubelskiego dostępny jest w księgarni wydawnictwa „Gaudium”, jak również w sprzedaży internetowej.

Oto wszystkie kategorie, w których przyznawana jest Nagroda Feniks: literacka, nauki kościelne, eseistyka, historia, duchowość, świadectwa, edytorstwo, książka dla dzieci, książka dla młodzieży, książka autora zagranicznego, tłumacz, seria wydawnicza (dzieła zebrane), publicystyka religijna, multimedia, muzyka chrześcijańska.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks została przyznana po raz pierwszy w 1999 r. Feniks, legendarny ptak z mitologii greckiej żyjący w Etiopii, miał żyć kilkaset lat, po czym nagle spalał się na stosie, by szybko z popiołów powstać na nowo. Tak odmłodzony, miał się zjawiać w egipskim Heliopolis. W literaturze starochrześcijańskiej feniks stał się symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa, który zwycięsko powstał z żaru cierpień i śmierci. Feniks stał się symbolem również w odniesieniu do wydawnictw katolickich i Targów Wydawców Katolickich, które co roku odbywają się w okresie wielkanocnym. Autorką statuetki Feniksa jest Anna Wolska, absolwentka Akademii SP w Warszawie.