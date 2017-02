Wojewoda wygasił mandat prezydenta Lublina

Decyzję tę oparł, jak mówi, na wszechstronnej analizie obszernego materiału, który został zgromadzony przez CBA oraz o wszystko to, co się wydarzyło od listopada 2016 roku. Oznacza to, że wojewoda Czarnek przychylił się do zarzutów CBA o złamaniu przez Żuka ustawy antykorupcyjnej.

Prezydent Krzysztof Żuk nie traci jednak stanowiska mimo podpisanej decyzji administracyjnej. Uprawomocnienie decyzji będzie miało miejsce po 30 dniach.

Jeśli prezydent Żuk nie odwoła się od tej decyzji, po tym okresie premier ma obowiązek powołać komisarza na miejsce prezydenta. Oznaczałoby to przedterminowe wybory w Lublinie.

Wojewoda P. Czarnek przychylił się do zarzutów CBA o złamaniu przez Żuka ustawy antykorupcyjnej Justyna Jarosińska /Foto Gość Jeśli natomiast prezydent Krzysztof Żuk odwoła się od decyzji, a tak zamierza uczynić, kwestię będzie rozstrzygał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w sytuacji niekorzystnego wyroku dla Żuka, będzie prezydentowi przysługiwało odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku z zaistniałą sytuacją przewodniczący Rady Miasta, Piotr Kowalczyk chce razem z radnymi Wspólnego Lublina i Platformy Obywatelskiej przygotować projekt uchwały zaskarżającej zarządzenie zastępcze wojewody do WSA. Uchwała miałaby być głosowana 2 marca, czyli na najbliższej sesji Rady Miasta.

Oświadczenie w związku z decyzją wojewody wydał prezydent Krzysztof Żuk:

„Nawiązując do wydanego dziś przez Wojewodę Lubelskiego zarządzenia zastępczego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin, pragnę ponownie z całą mocą podkreślić, że będę bronił swojego dobrego imienia i niezwłocznie skieruję sprawę na drogę sądową, korzystając z przysługującego mi prawa złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a jeśli będzie taka konieczność - także do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wydanie zarządzenia zastępczego nie powoduje jakichkolwiek prawnych zmian w pełnieniu moich zadań. Jako Prezydent Miasta Lublin, obdarzony mandatem uzyskanym w wyborach powszechnych, wypełniałem go i będę nadal pełnić dla dobra Mieszkańców naszego Miasta i jego rozwoju.