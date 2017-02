Angelus dla ks. Rafała Pastwy

To już 12. raz przyznano lubelskie Angelusy. Uroczystość odbyła się na Zamku Lubelskim. Jednym z laureatów jest nasz redakcyjny kolega, szef "Gościa Lubelskiego" ks. Rafał Pastwa.

- Nagrodę "Angelus Lubelski" przyznaje Kapituła powołana przez Duszpasterza Środowisk Twórczych ks. Ryszarda Winiarskiego w 2005 roku. Nagroda ma promować „ludzi i postawy, które są zarazem znakiem sprzeciwu i nadziei. Otrzymują ją ludzie, którzy żyją dla innych. Niosą pomoc i radość słabszym. Swoją postawą przywracają nadzieję i szacunek dla każdego człowieka - tłumaczy Andrzej Widelski przewodniczący kapituły i autor statuetki "Angelusa".

Ks. Rafał Pastwa otrzymał Angelusa w dziedzinie kultury medialnej. Laudację na jego cześć wygłosił Grzegorz Linkowski, reżyser filmowy.

- Ks. Rafał to przykład dziennikarza, który nie boi się spotykać z ludźmi. Jego teksty publikowane nie tylko na łamach "Gościa Niedzielnego", ale i w "Gazecie Wyborczej" oraz na wielu portalach internetowych są przykładem, jak można łączyć, a nie dzielić, pisząc nawet o sprawach trudnych. Nie boi się spotykać z uchodźcami, bezdomnymi, potrzebującymi. Pisze o sprawach codziennych i wielkich wydarzeniach. Prowadzi zajęcia dla studentów, jest założycielem klubu bokserskiego w Kraśniku, szefował stowarzyszeniu "Agape". To człowiek, który buduje mosty między ludźmi i służy kulturze medialnej - mówił Grzegorz Linkowski.

Ks. Rafał, odbierając statuetkę, nawiązał do swego imienia. - Rodzice wybrali dla mnie imię jednego z archaniołów Rafała. Rafał oznacza "uleczy, uzdrowi". Mam nadzieję, że swoją pracą trochę przyczyniam się do uzdrawiania relacji między ludźmi. Zapewniam, że "Angelus" nie będzie dodatkiem, który stanie na półce, ale dalszą zachętą dla mnie do spotkań ludźmi, bo jak się spotykamy, to się poznajemy, a wtedy przestajemy być obcymi - mówił.

Zdobywcy Angelusów 2016

Agnieszka Gieroba /Foto Gość W kategorii Angelus służby publicznej nagrodę otrzymał Jan Arczewski, który od 30 lat prowadzi telefon zaufania dla osób niepełnosprawnych.

Angelusa miłosierdzia przyznano Joannie Kukier ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich za pomoc starszym i samotnym. W dziedzinie animacji życia kulturalnego nagrodę otrzymał Robert Grudzień za działalność artystyczną, promowanie muzyki, organizację koncertów i festiwali.

Angelus dobroczynności przypadł Jackowi Wnukowi z lubelskiego Centrum Wolontariatu, zaś Angelus artystyczny powędrował do Piotra Selima, muzyka, organizatora wielu projektów muzycznych, "specjalisty od wzruszeń".

Angelus za całokształt został przyznany doktorowi Zbigniewowi Jóźwikowi - biologowi, naukowcowi, ale i artyście, autorowi wierszy, grafik, ilustracji, człowiekowi wielu talentów.

Rozdaniu nagród towarzyszył koncert zespołu "Kairos" oraz charytatywna aukcja obrazów.