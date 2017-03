Prof. Chazan: Medycyna nie jest neutralna moralnie

O tym, że dziś medycynie przydziela się zadania pozamedyczne, mówił podczas wykładu "Lekarz wobec życia pacjenta". - Medycyna nie jest neutralna moralnie, jednak dziś na świecie utrwala się tendencja do traktowania lekarzy jako osoby, którym można zlecić wszystkie procedury medyczne: wyprodukowanie dziecka, selekcję dzieci pod określonym kątem, eutanazję czy aborcję. Uważa się, że lekarze to ludzie do wynajęcia - podkreślał ginekolog.

Prelegent zwracał jednak uwagę, że na szczęście są tacy lekarze, którzy nie godzą się na przydzielanie im tego typu zadań - Nie podzielają przekonania, że po śmierci jest pustka i śmierć jest czymś definitywnym - zaznaczał. Zwracał też uwagę, że dziś nie oczekuje się od lekarza żeby był "dobrym Samarytaninem", posługującym człowiekowi, skłonnym do poświęcania swego czasu. - A przecież właśnie taki powinien być lekarz - przekonywał. - Teraz od lekarza oczekuje się był był dyspozycyjny, bezbarwny bez sumienia.

Prof. Bogdan Chazan podkreślał, że zawód lekarza to jeden z najszlachetniejszych zawodów. - By być dobrym lekarzem potrzebna jest pewna iskra, pogłębiona duchowość, dojrzałe człowieczeństwo. Wielu lekarzy wybrało profesję ze względu na powołanie i trudno sobie wyobrazić, by taki lekarz nie szanował godności pacjenta i jego życia. Lekarz czasami podejmuje trudne decyzje w imieniu pacjenta. Pacjent obdarza go wielkim zaufaniem i on tego zaufania nie może zawieźć. Dla pacjenta lekarz jest wyrocznią. Wobec takiego zaufania trudno sobie wyobrazić inne zadanie niż bezwarunkowe służenie życiu - zaznaczał.

Wykładowca stwierdzał też, że klauzula sumienia nie jest dla pracowników medycznych żadnym przywilejem, bo ich prawo do wolności myśli, sumienia wyznania nie podlega dyskusji i nie jest źródłem prawa stanowionego. Klauzula sumienia jest jednak środkiem obrony lekarza przed zakusami państwa i pacjenta, by ich tego prawa pozbawić.

Prof. Chazan ze smutkiem zauważył, że nasze prawo nie chroni życia. - Roczna liczba aborcji cały czas rośnie - przekonywał. - Eliminowane są dzieci chore. Już niedługo być może dogonimy Hiszpanię, gdzie rocznie wykonywanych jest 30 tys. aborcji - przestrzegał.

Konferencja, która odbywa się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim już po raz ósmy zatytułowana jest "Postawy wobec życia". Biorą w niej udział przedstawiciele różnych profesji opowiadając o tym, jak w poszczególnych zawodach rozumiana jest obrona i ochrona życia, jak wygląda i jak wyglądać powinna.