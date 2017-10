Na UMCS odkryto preparat działający na raka płuc!

To jest nowe rozwiązanie nie tylko w naszym regionie, ale i na świecie. Lubelska uczelnia już opatentowała preparat laboratoryjny działający na komórki nowotworowe. Jest to preparat z płynu celomatycznego dżdżownicy denrobaena veneta.

- To jest preparat, który działa na razie w warunkach laboratoryjnych na raka płuca prawie w 80 proc. Nie zaobserwowano negatywnego działania na komórki zdrowe. To jeszcze nie jest lek, bo przed nami długa droga - informuje dr hab. Marta Fiołka z Zakładu Immunobiologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

- Teraz jesteśmy na etapie charakterystyki chemicznej tego preparatu. Zwykły płyn od dżdżownic charakteryzuje się tym, że niszczy komórki nowotworowe różnych linii, ale działa też na komórki prawidłowe. A my postanowiliśmy szukać takich warunków, aby płyn działał tylko na komórki nowotworowe, a zdrowych nie niszczył. Udało się nam takie warunki znaleźć - precyzuje prof. Fiołka.

- Ogrzewaliśmy płyn w różnych warunkach i przy różnym stężeniu białka. I udało się znaleźć takie warunki, w których pojawiło się działanie selektywne - jest działanie na komórki raka płuca i nie ma działania na komórki nabłonka ludzkiego i na komórki fibroblastów skóry ludzkiej - precyzuje M. Fiołka z UMCS.

To znaczące odkrycie naukowców z UMCS i UM w Lublinie, którzy wspólnie opracowali preparat z płynu celomatycznego dżdżownicy denrobaena veneta, który niszczy w badaniach in vitro komórki raka płuc A549 w 75-80 proc. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Płyn celomatyczny dżdżownicy dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuc”.

- Jest to nowe rozwiązanie w naszym regionie, ale i na świecie. Jeszcze nikt takiego preparatu nie opracował. Patent otwiera nam dalszą furtkę do badań. Mamy ochroniony pomysł, nikt go nam w Polsce nie podbierze, możemy spokojnie dalej pracować i pod tymi badaniami się dalej podpisywać - wyjaśnia prof. Fiołka.

Badaczka z UMCS hoduje dżdżownice w szafie, karmi je i dba tak, jak o zwierzęta domowe.