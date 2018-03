Zmarł ks. prof. Franciszek Drączkowski

Ksiądz Franciszek Drączkowski urodził się 26 kwietnia 1941 roku w Fordonie (obecnie dzielnica Bydgoszczy). W roku 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1968 r. został skierowany na studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Historii Kościoła KUL w Lublinie. Po roku podjął równolegle regularne studia z filologii klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycz­nych KUL. W czerwcu 1970 roku uzyskał licencjat i sto­pień magistra teologii z zakresu historii Kościoła. We wrześniu 1973 roku uzyskał stopień magistra filologii klasycznej. W listopadzie tegoż roku obronił pracę doktorską z patrologii Formy i zasady pierwszych wspólnot chrześcijańskich na podstawie „Stromatów” Klemensa Aleksan­dryjskiego. Bezpośrednio po tym został skierowany na dalsze studia do Rzymu, gdzie w latach od 1973 do 1976 studiował w Institutum Altioris Latinitatis w Università Salesiana. W czerwcu 1975 roku uzyskał licencjat ex litteris classicis et christianis. W roku 1982 zaczął wykładać patrologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie oraz sakramentologię patrystyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W 1983 roku został powołany na stanowisko p.o. kierownika Katedry Patrologii. Powierzono mu wykłady kursoryczne z patrologii na Wydziale Teologicznym oraz prowadzenie seminarium naukowego. W 1984 roku został zatrudniony na stanowisku docenta w KUL oraz otrzymał nominację na kierownika Ka­tedry Patrologii. 27 stycznia 1992 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nad­zwyczajnego KUL; w marcu tegoż roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. 17 maja 1997 r. został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Patrologii Greckiej KUL. W latach 1994-1997 był pierwszym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

W lutym 1988 r. ks. F. Drączkowski został mianowany Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości Jana Pawła II, a w 1997 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Toruńskiej. Dnia 18 października 1999 r. otrzymał nagrodę Rektora KUL „Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz kształcenie kadr naukowych”.

Zmarł 15 marca 2018 roku.