Centrum Heschela KUL upamiętniło ofiary Akcji "Reinhardt"

Hołd ofiarom oddano na terenie byłego niemieckiego obozu na Majdanku oraz wmurowując tablicę upamiętniającą tamte wydarzenia w Collegium Iuridicum KUL.

– Musimy działać wspólnie, aby pamięć o tych wydarzeniach nie zaginęła. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Centrum Heschela. To bardzo ważna inicjatywa, symbol wzajemnego zaufania, dialogu i zrozumienia, a to jest dokładnie to, czego dziś potrzebujemy – powiedział ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne podczas upamiętnienia ofiar niemieckiej akcji „Reinhardt".

O wartości naszej wspólnej historii i misji związanej z jej przekazywaniem mówił również rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski. Przypomniał, że wśród pierwszych ofiar niemieckiego terroru w Lublinie znaleźli się także wykładowcy KUL, w tym rektor uczelni ks. prof. Antoni Szymański.

– Pamięć o tych wydarzeniach musi być podtrzymywana, szczególnie wśród młodych ludzi, także z wykorzystaniem nowym mediów i technologii komunikacji. To również zadanie Centrum Heschela KUL – podkreślał ks. prof. Kalinowski.

Uroczystość upamiętnienia rozpoczęła się na terenie obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie uczestnicy spotkania modlili się za zabitych.

– Nie możemy przywrócić życia tym, którzy zostali tak okrutnie zamordowani. Możemy jednak o nich pamiętać – mówił w trakcie uroczystości dyrektor Centrum ks. prof. Mirosław Wróbel.

Obchody połączono z otwarciem siedziby Centrum Heschela w Collegium Iuridicum KUL, gdzie obyła się druga część uroczystości. To w tym budynku od jesieni 1941 roku mieściła się siedziba sztabu operacji „Reinhardt". Odsłonięto tam tablicę Centrum, którą poświęcił metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

Uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wykładów, które prezentowały akcję „Reinhardt" z dwóch perspektyw: sprawców i ofiar. Genezę i przebieg akcji „Reinhardt" przybliżył Stephan Lehnstaedt, profesor studiów żydowskich z Touro College w Berlinie. Drugi z prelegentów, dr Witold Mędykowski, historyk z KUL, mówił z kolei o okupacji niemieckiej w Lublinie.

Niemcy przeprowadzili akcję „Reinhardt" w latach 1942–1943. W jej ramach zlikwidowano wszystkie getta w Generalnym Gubernatorstwie. Zginęły wtedy niemal dwa miliony osób, głównie pochodzenia żydowskiego z terenów wschodniej Polski. W tym roku przypada 80. rocznica rozpoczęcia tej zbrodni.

Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich. Centrum Heschela KUL to nowa jednostka naukowa, edukacyjna i kulturalna, która ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie. Placówka powstała w październiku. Jej patronem jest Abraham Heschel, żydowski teolog, filozof i poeta, urodzony w Warszawie.