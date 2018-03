- To miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Właśnie na dworcu chronią się często bezdomni uciekając przed zimnem czy deszczem. Hala dworcowa staje się im w jakiś sposób bliska i tam właśnie postanowiliśmy pójść, by się z nimi spotkać, zjeść symboliczne wielkanocne śniadanie i złożyć życzenia z okazji tych najważniejszych dla chrześcijan świąt w roku - wyjaśnia ks. Wiesław Kosicki dyrektor lubelskiej Caritas.

Śniadanie na dworcu jest kontynuacją spotkania wigilijnego dla ubogich, jakie 24 grudnia w hali Targów Lubelskich zorganizowała Caritas.

- Chcieliśmy podjąć to, co zaczęliśmy przed świętami Bożego Narodzenia, czyli spróbować stworzyć choćby namiastkę wspólnoty wśród osób, którymi Caritas opiekuje się na co dzień. W pewnym sensie to rodzina Caritas, a święta dobrze spędzać z rodziną - mówi ks. Wiesław.

W śniadaniu uczestniczył też abp Stanisław Budzik, który poświęcił produkty na wielkanocny stół.

Poczęstunek w hali dworca

Agnieszka Gieroba /Foto Gość - Dworzec to miejsce, gdzie krzyżują się drogi wielu ludzi. Zazwyczaj przychodzimy tu w pośpiechu, by zdążyć na autobus, udać się w podróż, zmienić miejsce swojego przebywania. Naszemu życiu często towarzyszy pośpiech, więc dobrze się stało, że właśnie w tym miejscu zostaliśmy zaproszeni do chwili zatrzymania i spojrzenia na pusty grób, jaki ukazał się oczom uczniów w niedzielny poranek. Ten pusty grób napełnia nas nadzieją, na pokonanie tego, co złe i słabe, a nadziei potrzebuje każdy człowiek - mówił abp Stanisław Budzik.

Poczęstunek podczas Śniadania zapewnił Catering Anielskie Smaki (prowadzony przez Fundację Dantis), który od wielu miesięcy wspiera potrzebujących poprzez codzienne wydawanie posiłków bezdomnym i potrzebującym w Anielskiej Przystani w siedzibie Caritas.

Organizatorami Śniadania Wielkanocnego byli: Lubelskie Dworce S.A., Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, Bractwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Centrum Wolontariatu.