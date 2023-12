Wojewoda nakazał zdjęcie krzyża  

Nowy wojewoda lubelski, którym z nominacji Donalda Tuska został Krzysztof Komorski, uznał, że jedną z pierwszych jego decyzji na nowym stanowisku będzie zdjęcie krzyża ze ściany sali reprezentacyjnej Urzędu Wojewódzkiego, tzw. sali kolumnowej.

Podczas konferencji prasowej powiedział, że nie jest to happening polityczny. - Poleciłem zdjęcie krzyża z tej sali przed naszą konferencją. Dla mnie, jako urzędnika, ta czynność jest czymś zwyczajnym i nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Są to pierwsze decyzje, jakie przyszły mi do głowy zaraz po wejściu do tej sali - powiedział nowy wojewoda.

Krzysztof Komorski publicznie w 2018 r. mówił: "Krzyż nie jest dla mnie tematem tak istotnym, aby rozmawiać o nim w merytorycznym tonie. Mnie to zupełnie nie przeszkadza".